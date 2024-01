Savona – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso del pensionato di 80 anni trovato morto nella sua abitazione di via Servettaz. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto in casa nel primo pomeriggio dopo l’allarme di altri due coinquilini che hanno trovato l’anziano riverso a terra ed hanno subito chiamato il 118.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco e il corpo senza vita dell’anziano è stato trasferito in obitorio per le verifiche del cas.

L’uomo sarebbe deceduto per le esalazioni di una calderina che potrebbe essere difettosa e che avrebbe disperso monossido di carbonio nell’appartamento.

Indagini anche sulla calderina e sull’impianto di riscaldamento in genere per stabilire se vi sono state delle anomalie.