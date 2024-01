Genova – Un appello per salvare il ninfeo cinquecentesco di villa Imperiale, a San Fruttuoso, dal degrado in cui sembra essere precipitato.

A lanciarlo associazioni e Cittadini che frequentano il parco della Villa e difendono il patrimonio storico della città.

In molti avevano sperato che, con l’occasione dei Rolli Days, il Comune si occupasse di ripulire il ninfeo e le zone degradate del Parco ma, passata l’occasione, ora si teme che lo stato in cui versano gli spazi storici, possa solo peggiorare.

L’ultimo concreto intervento risalirebbe al 2022 quando il Municipio Bassa Val Bisagno riuscì ad ottenere una pulizia completa dell’area, con taglio delle erbacce, sistemazione delle copertura e bonifica da rifiuti e oggetti vari, raccolti in anni e anni di abbandono.

Il risultato, al di là delle aspettative, aveva sorpreso i tanti frequentatori. Il ninfeo era stato riqualificato e restituito al pubblico utilizzo e in moltissimi erano accorsi per ammirare lo stato delle cose e addirittura per “scoprire” qualcosa che si pensava perduto.

Oggi la situazione è tornata preoccupante e associazioni e Cittadini si domandano se ci sia ancora qualcuno preposto a controllare lo stato di salute dei tesori cittadini o, ancora, se i Rolli Days si fermino al di là del Bisagno visto che Villa Imperiale farebbe il suo “figurone” nell’ambito della grande manifestazione che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori a Genova.

nelle foto il Ninfeo di villa Imperiale nel 2024 e nel 2022 dopo i lavori di recupero