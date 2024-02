Genova – Alcune strade chiuse al traffico e due palazzine evacuate per precauzione, nel quartiere di Sestri Ponente dove è in corso la ricerca di una grossa fuga di gas segnalata dai residenti che hanno avvertito il caratteristico odore.

Chiuse al trafficovia Giordano, via C. Corradi, via D’Andrade e via Vado e sul posto operano le squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici di Ireti.

Si cerca la fuga di gas nelle tubazioni per poi avviare le operazioni di riparazione e messa in sicurezza

(Notizia in aggiornamento)