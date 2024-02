Genova- Al via il prossimo 5 febbraio, a Nervi, per i lavori di riqualificazione di via Oberdan

Fino al 29 marzo si è resa necessaria una modifica temporanea della viabilità in alcune strade della delegazione levantina:

dalle ore 00,00 del giorno 05.02.2024 fino alle ore 24:00 giorno 29.03.2024, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Guglielmo Oberdan, dall’intersezione con viale Franchini al civ. 210 rosso;

– limite di velocità massima di 30 km/h.

Via Guglielmo Oberdan, dall’intersezione con viale Franchini al civ. 215 rosso;

– divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli afferenti al cantiere, autocarri per operazioni di carico e scarico delle merci, veicoli diretti agli accessi laterali carrabili regolarmente autorizzati. La circolazione di detti veicoli è regolata a doppio senso di marcia, fatto salvo nel tratto a ponente del civico 87 ove è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso ponente:

– divieto di fermata su ambo i lati

– Soppressione dello stallo riservato alle persone con limitata e impedita capacità motoria all’altezza del civico 166 rosso

– istituzione di un settore di sosta con disposizione rasente al marciapiede, nella fascia oraria 08,00-20,00 festivi compresi, riservato a motocarri e autocarri per operazioni di carico e scarico per la durata massima di 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario.

Via Guglielmo Oberdan, dal civ. 215 rosso al civ. 210 rosso;

– divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli afferenti al cantiere e veicoli diretti agli accessi laterali carrabili regolarmente autorizzati. La circolazione di detti veicoli è ripristinato il doppio senso di marcia così regolamentato:

1. dal civico 215 rosso al civico 99, senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

2. dal civico 99 al 210 rosso, a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso ponente.

– divieto di fermata su ambo i lati

– soppressione dello stallo riservato alle persone con limitata e impedita capacità motoria ubicato all’altezza del civico 99

Via Guglielmo Oberdan, dal civ. 210 rosso all’intersezione con Piazza Pittaluga (tratto interessato dalle lavorazioni):

divieto di transito veicolare;

Viale Goffredo Franchini, dall’intersezione con via alla Chiesa Plebana alla piazza Pittaluga:

– Ripristino del doppio senso di marcia con istituzione, nel tratto compreso tra il civico 37 rosso e l’intersezione con le vie Chiesa Plebana e Campostano, del senso unico alternato regolato da impianto semaforico eventualmente coadiuvato da movieri qualora, in base alle indicazioni degli organi di polizia stradale, le condizioni di traffico lo rendano necessario;

– Istituzione del limite di velocità massima di 30 km/h;

– Istituzione del divieto di fermata in entrambi i lati nel tratto dall’intersezione con Via alla Chiesa Plebana e il civ. 37rosso.

– Istituzione del divieto di fermata in ambo i lati del tratto tra il civico 9 rosso e Piazza Pittaluga;

– ai veicoli in transito verso ponente, in corrispondenza dell’intersezione con la via alla Chiesa Plebana e la via Campostano, è fatto obbligo di svolta a destra e di immissione nella via Campostano

Via Camillo Campostano, lato monte del civ. 3

– Istituzione del divieto di fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti;

In conseguenza di tali modifiche alla viabilità, i percorsi degli autobus di linea urbana sono ricondotti su percorsi alternativi nelle strade a corona adiacenti le aree interdette per le lavorazioni.