Ginevra (Svizzera) – Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, è morto. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio e a dare l’annuncio della scomparsa una nota della “Real Casa di Savoia”: ‘Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”.

In serata è stato comunicato che i funerali si terrano a Torino, a Superga, perché lo stesso Vittorio Emanuele lo avrebbe richiesto poiché l’ sono sepolti i Savoia che non hanno regnato.

Vittorio Emanuele, figlio dell’ultimo Re d’Italia lascio fuggì insieme alla famiglia, appena 6enne, l’8 settembre del ’43, insieme alla madre Maria José e non è mai tornato ufficialmente nel suo paese d’origine prima del marzo 2003, quando fu cancellata la XIII disposizione che vietava il rientro dei discendenti maschi di Casa Savoia in Italia

Sposato con Marina Doria ha avuto un solo figlio, Emanuele Filiberto.