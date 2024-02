Genova – Ancora un autobus in fiamme, questa mattina, sulle alture cittadine. Questa volta è successo in via Cadighiara, a Borgoratti, ed ancora una volta ad incendiarsi è stata una delle vetture che quotidianamente si “arrampica” lungo le vie collinari.

Intorno alle 6 di questa mattina il mezzo AMT percorreva la strada che sale sulle alture quando l’autista ha iniziato a sentire un forte odore di bruciato e, poco dopo, del fumo che usciva dalla parte retrostante. Subito è stato fermato il mezzo e i pochi passeggeri sono stati invitati a scendere velocemente e poco dopo sono divampate le fiamme.

Il conducente ha usato un estintore per cercare di domare l’incendio ma solo l’intervento dei vigili del fiuoco ha permesso di mettere in sicurezza il Bus.

Solo pochi giorni fa un altro autobus si è incendiato ed è andato distrutto sulle alture di Sampierdarena e le associazioni dei Consumatori chiedono che AMT relazioni su quanto sta avvenendo e sulle manutenzioni cui vengono sottoposti i mezzi.

(foto di Archivio)