Genova – Momenti di comprensibile terrore, questa mattina, nella zona del Belvedere, a Sampierdarena, per l’incendio che ha distrutto un bus nella zona di via Baden Powell, sulle alture del quartiere.

Per cause ancora da accertare un Bus delle linee collinari ha preso fuoco sviluppando una densa nube di fumo nero che ha scatenato paura nella zona.

Fortunatamente il conducente del mezzo ha visto il fumo che fuoriusciva dal mezzo ed ha fermato il Bus invitando i passeggeri a scendere con calma ma velocemente dalla vettura. Un comportamento di alta responsabilità che ha evitato il peggio visto che pochi minuti dopo la vettura era avvolta dalle fiamme.

Sul psoto sono accorsi i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Molti i danni ma fortunatamente nessun ferito.

Il traffico nella zona è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e di bonifica.

(foto di Archivio)