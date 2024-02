Genova – Attimi di grande paura questa mattina, poco dopo le ore 10, in via Perlasca quando – per cause ancora da verificare – un mezzo pesante ha improvvisamente preso fuoco.

Fortunatamente l’autista è riuscito a scendere tempestivamente dal camion e non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.

Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Per favorire le operazioni di spegnimento delle fiamme, si è resa necessaria la temporanea chiusura della circolazione a partire dall’intersezione con via Questa. La strada è stata riaperta intorno alle 10:40.