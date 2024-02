Genova – Sono stati identificati 7 dei componenti del gruppo che la sera del 22 gennaio ha aggredito e mandato in ospedale, in codice rosso, due giovani.

La maxi rissa era scoppiata nei giardini della Fiumara per un regolamento di conti tra due gruppi composti da cittadini albanesi da una parte ed egiziani e marocchini dall’altra.

Le fazioni iniziarono dapprima a lanciarsi sassi per poi scontrarsi fisicamente.

Nel corso dello scontro un giovane magrebino aveva colpito due albanesi con diverse

coltellate

I carabinieri di Sampierdarena hanno compiuto indagini e verifiche sui sistemi di video sorveglianza risalendo a 7 dei partecipanti alla maxi rissa e che sono stati denunciati per rissa e lesioni.

Da tempo i residenti della zona della Fiumara e i frequentatori denunciano una crescita esponenziale della micro criminalità e la presenza di bande di giovani e giovanissimi che seminano il panico con risse ed aggressioni e spesso controllano lo spaccio di droga.