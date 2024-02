Lavagna (Genova) – Un giovane di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e maltrattato i suoi genitori. Nei confronti dell’uomo era già in vigore un divieto di avvicinamento a causa di alcuni episodi accaduto in passato.

Nonostante questo, il 35enne si sarebbe presentato con fare aggressivo e fortemente alterato dall’assunzione di alcolici nei pressi della loro abitazione.

Spaventati, i genitori hanno allertato i carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno denunciato l’uomo. Inoltre, viste le sue condizioni, per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale.