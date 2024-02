Genova – Regalare un Mirto per San Valentino per piantarlo insieme in un tratto di terreno distrutto dal fuoco. E’ la curiosa proposta dei volontari del a thousand tree project sull’onda del successo dell’iniziativa “regala un corbezzolo per Natale”.

In pratica l’associazione che si occupa di riportare il bosco e la macchia mediterranea dove un tempo ce stata la distruzione del fuoco, propone alle coppie genovesi più attente all’ambiente e alla Natura di pensare ad un regalo davvero particolare per il giorno in cui si festeggiano gli innamorati.

“Neanche il tempo di finire di ripiantare i corbezzoli di Natale – scrivono i volontari di a thousand tree project – che qualcuno se ne esce fuori “e se proponessimo il Mirto di San Valentino? Ed allora che Mirto di San Valentino sia!”.

La proposta è divertente: Vuoi che il tuo amore sbocci e dia frutti (e che frutti!) come un Mirto? Non sai come stupire la tua morosa che al tuo opposto e’ un’ ambientalista convinta?

Hai una persona che ami da qualche parte nel mondo o nel cielo e ti piacerebbe sentirla più vicina? Come ultimo, molto più umilmente, vuoi aiutarci a rinverdire le nostre colline?

“Beh se la risposta ad uno di questi quesiti è sì – proseguono all’associazione – allora puoi comprare un Mirto e venirlo a piantare con noi! Come al solito il buon vivaio Savarese, che ci aiuta come ha sempre fatto, propone a 5 euro dei mirti di una misura carina da regalare ma soprattutto idonea al trapianto”.

L’iniziativa è aperta anche a tutti gli altri vivaisti e se qualcuno desiderasse partecipare non deve far altro che farlo sapere per essere incluso nelle iniziative.