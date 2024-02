Genova – Una raccolta di fondi per pagare la multa al fruttivendolo di Pegli sanzionato per aver lasciato la merce invenduta fuori al negozio, a disposizione di chi ne avesse bisogno.

Sta diventando virale l’indignazione di residenti e commercianti per la brutta vicenda del besagnino multato perché fa beneficenza lasciando fuori del negozio, a fine settimana, i prodotti non venduti. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose che non è stato compreso ed anzi, sanzionato.

La vicenda inizia qualche mese fa quando il fruttivendolo, desideroso di aiutare chi è meno fortunato, ha deciso di lasciare la merce fuori del negozio, a fine giornata, per offrirla gratuitamente alle persone che ha visto frugare tra i rifiuti in cerca di qualcosa da mangiare o della frutta “meno bella” che viene talvolta gettata perchè nessuno la compra.

Un piccolo gesto che, via via, si è rafforzato e che ha spinto altre persone a lasciare abbigliamento o scarpe o piccoli oggetti nello stesso posto, sempre a disposizione di chi, in difficoltà, potrebbe averne bisogno.

“A qualcuno la cosa ha dato fastidio – spiegano i segnalanti – e alla fine è partita una segnalazione che ha spinto qualcuno a mandare un controllo. Il fruttivendolo è stato multato senza pietà e senza neppure la possibilità di “spiegare” il motivo della sua condotta”.

La sanzione, pesante, verrà pagata come è giusto ma il commerciante è rimasto colpito da quanto avvenuto e si domanda perché, invece di chiamare le forze dell’ordine, le persone “infastidite” non abbiano semplicemente varcato la soglia del negozio per manifestare il loro dissenso.

“E’ una persona molto generosa e caritatevole – spiegano i segnalatori – ed è rimasto profondamente colpito da quanto accaduto perché non pensava di far nulla di male ad aiutare chi è meno fortunato”.

Per questo motivo, in molti, si stanno offrendo per contribuire a raccogliere la somma necessaria per la multa e per cercare di trovare una soluzione al “caso”. Un modo per far sentire meno solo e isolato, il fruttivendolo dal cuore d’oro.