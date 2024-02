Genova – Ancora una aggressione ai danni di personale sanitario nel capoluogo ligure. Questa volta è successo all’ospedale Evangelico di Voltri, ex San Carlo.

I carabinieri della compagnia di Arenzano sono stati chiamati da un’operatrice socio sanitaria che sarebbe stata colpita con uno schiaffo da un anziano 79enne che stava seguendo.

Tra i due sarebbe nato un diverbio e poi una lite culminata con l’anziano che ha colpito l’operatrice al volto.

I militari hanno identificato e fermato l’anziano e lo hanno denunciato.

In via di accertamento le circostanze del litigio mentre suscita scalpore la reazione violenta, l’ennesima, ai danni del personale al lavoro in ospedali e pronto soccorso.

Una tensione che, però, spesso si raggiunge per i disagi vissuti e subiti da persone che vedono frustrate le loro esigenze di pazienti e contribuenti.

Una situazione che non giustifica le violenze ma può dare qualche preziosa indicazione su un malessere sempre più diffuso.