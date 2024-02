Genova – E’ una mattinata di forti disagi lungo la rete autostradale della Liguria. Un incidente, infatti, si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina lungo l’A7 in direzione Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Genova Ovest e di Genova Bolzaneto.

Sono circa 4 i km di coda presenti al momento in direzione nord, ma la situazione si ripercuote anche in A10 con code tra Genova Pegli e il bivio A7/A10 e in A12 con disagi registrati tra Genova Nervi e il bivio A7/A12.

Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte almeno due vetture. Al momento non si hanno aggiornamenti su persone rimaste ferite.