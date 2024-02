Genova – “Le imprese della logistica ligure avranno a disposizione altre due settimane di tempo per presentar domanda al bando regionale dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica Alessio Piana, proponente della delibera approvata in giunta che posticipa al 29 febbraio la scadenza della misura, rientrante nell’azione 1.3.7 del PR FESR 2021-2027.

Il bando ha una dotazione economica iniziale di un milione di euro e consente alle micro, piccole e medie imprese del settore di accedere a contirbuti a fondo perduto al 50% degli investimenti compiuti per innovare e automatizzare il processo logistico.

“Sono già 23 le imprese che hanno presentato domanda. Con questa proroga – aggiunge l’assessore Piana – auspichiamo di incrementare ulteriormente la platea dei possibili beneficiari per continuare a sostenere le attività del settore ad essere sempre più competitive sul palcoscenico nazionale e internazionale”.

Sono ammissibili spese per attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici, oltreché per l’acquisto di software dedicati alla gestione, al controllo e alla programmazione del processo logistico. Le imprese interessate possono presentare domanda, entro le 17.30 del 29 febbraio, accedendo al Sistema ‘Bandi On Line’ di Filse.