Savona – E’ stato individuato ed arrestato in Spagna il 18enne accusato di ave accoltellato un 24enne durante una rissa alla Darsena.

Il giovane era fuggito a Barcellona ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia spagnola in collaborazione con quella italiana che lo stava cercando.

Il giovane era ricercato con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito il rivale con una coltellata all’addome.

Ferita che avrebbe potuto causarne la morte.

Il giovane si trova in custodia in un carcere spagnolo ma sono già in atto le procedure di estradizione grazie agli accordi tra Italia a Spagna.

Una volta in Italia verrà processato e se riconosciuto colpevole verrà condannato.