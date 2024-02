Sanremo (Imperia) – Sono stati attimi di paura quelli vissuti intorno alla mezzanotte in via Volturno, nella zona in prossimità del teatro Ariston, che ha ospitato pochi giorni fa la 74esima edizione del Festival.

All’improvviso, per cause ancora da verificare, una vettura in sosta avrebbe preso fuoco. Tanta la paura per residenti e passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno tempestivamente spento le fiamme. Fortunatamente non risultano esserci persone ferite o intossicate. Sono state avviate le indagini delle forze dell’ordine per risalire alle cause del rogo.