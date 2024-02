Genova – Si è alzato dal letto ed è caduto senza riuscire a rialzarsi. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un anziano pensionato di 80 anni. L’uomo vive solo in un appartamento di via Sant’Elia, nel quartiere di Molassana e la scorsa notte ha vissuto momenti di paura quando ha capito di non riuscire a rialzarsi da terra da solo.

L’anziano ha tentato in tutti i modi di raggiungere il telefono per chiamare aiuto e poi ha pensato di chiedere aiuto colpendo il muro e il pavimento con un oggetto pesante.

I vicini di casa sono stati risvegliati dal rumore ed hanno capito che l’uomo era in difficoltà ed hanno chiamato il 118.

Sul posto è arrivata l’ambulanza ed anche e forze dell’ordine perché in un primo momento si era pensato ad una aggressione.

Fortunatamente l’anziano non ha riportato gravi ferite nella caduta ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.