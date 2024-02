Lavagna (Genova) – Automobilisti e trasportatori nuovamente in coda, sull’Autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante sia in direzione Genova che in direzione Livorno.

A causare i disagi un veicolo in avaria nei pressi di una zona con dei cantieri, mandando di fatto in tilt il traffico. Si segnalano 4 km di code in direzione levante e altri 2 km in direzione ponente.

Ancora proteste e polemiche, specie sui social, per la serie di problemi e disagi cui vengono sottoposti quotidianamente, ormai da anni, i viaggiatori che si spostano sulla rete autostradale della Liguria.

Inoltre, code anche in A10 tra Varazze e Celle Ligure per un incidente e in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori sulla carreggiata.