Rapallo (Genova) – Migliorano, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’uomo che ieri, potando un albero, è improvvisamente caduto con un volo di diversi metri.

Il 46enne era salito sull’albero per il taglio di alcuni rami con una motosega quando, forse per un malore o un passo falso ha perso la presa cadendo di sotto.

Fortunatamente nella caduta la motosega si è spenta e l’uomo non ha riportato ferite da taglio ma l’impatto con il terreno è stato molto duro e i traumi numerosi e piuttosto gravi.

Soccorso dall’ambulanza del 118, il ferito è stato trasferito in codice rosso – il più grave, all pronto soccorso dell’ospedale genovese dove si trova in gravi condizioni.