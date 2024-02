Busalla (Genova) – Arriverà questa sera a Busalla con il suo asinello ed è diretto a Roma il ragazzo olandese che sta attraversando l’Europa percorrendo in media 15 km al giorno. Il giovane sta viaggiando in compagnia dell’animale, in questo lungo viaggio iniziato settimane fa in Olanda e che l’ha già visto attraversare diversi paesi europei.

Il giovane chiede ospitalità lungo il percorso ed è quindi alla ricerca di aiuto e di un posto dove passare la notte.

Tanta la solidarietà che ha già ricevuto nelle scorse settimane, con parecchie persone che si sono offerte di ospitare sia lui che l’asinello.