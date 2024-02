Genova – E’ stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso l’uomo di 60 anni che nella prima serata di ieri, intorno alle 20, è stato investito da un furgone mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Fillak.

Secondo quanto emerso, il 60enne sarebbe stato sbalzato sull’asfalto, ma il conducente del mezzo non si sarebbe fermato a prestare soccorso e sarebbe fuggito.

Di conseguenza sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e cercare di risalire all’identità dell’autista. In tal senso, verranno ascoltati i testimoni e – quando possibile – anche l’uomo rimasto ferito. Inoltre, nelle prossime ore verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.