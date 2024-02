Rossiglione (Genova) – Ancora disagi per quanto riguarda la strada statale del Turchino che collega la Liguria con il Piemonte. Nella giornata di domenica un grosso masso è franato sulla carreggiata, costringendo le autorità a chiudere la strada alla circolazione veicolare.

L’intervento dei tecnici, inizialmente previsto per oggi dopo i sopralluoghi della giornata di ieri, è stato rimandato a causa delle difficili condizioni dettate dal maltempo. Di conseguenza è slittata anche la riapertura, con la strada che risulta essere ancora oggi chiusa.

“Purtroppo le precipitazioni odierne non hanno permesso alla squadra di rocciatori di completare il lavoro previsto, questo, purtroppo, potrebbe far slittare la riapertura della strada statale. Siamo in stretto contatto con AnasTorino e gli Assessorati alle infrastrutture di entrambe le Regioni per avere certezza delle tempistiche della riapertura. Abbiamo richiesto presidio di sorveglianza attiva che monitori il versante, ma possa permettere tempestivamente la riapertura della viabilità. Abbiamo altresì chiesto ad ASPI di prorogare la sospensione di chiusure e cantieri sulla A26”, quanto riferito dal comune di Rossiglione.