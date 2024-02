Anche in Liguria si festeggiano 85 anni di Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Molti di più se si tiene conto che il corpo ha raccolto il testimone dei tanti civici pompieri.

Una figura da sempre vicina ai Cittadini ed amata e apprezzata sia per il ruolo di protezione, difesa e soccorso che per l’audacia e il coraggio dei suoi uomini e donne.

Una struttura che, nei decenni, ha ampliato gli scenari di intervento, ha elaborato nuove tecnologie di risposta operativa, ha prodotto nuove figure professionali.