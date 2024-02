Genova – I lavoratori della Leonardo sono scesi in strada, questa mattina, nel quartiere di Sestri Ponente, per manifestare contro l’applicazione, denunciata dai sindacati, all’interno dell’azienda, di contratti di lavoro diversi per personale addetto alle stesse mansioni.

Uno sciopero dichiarato dalla Fiom che ha visto i lavoratori dipendenti Leonardo scendere in corteo per tutelare i colleghi degli appalti che, a parità di mansione, si vedono applicare contratti nazionali nettamente peggiorativi rispetto a quello metalmeccanico.

“Abbiamo rivendicato un principio molto chiaro – scrivono i rappresentanti sindacali – che tra l’altro è presente anche nel nostro contratto integrativo da poco rinnovato: stessa mansione, stesso contratto e un percorso di assunzione in Leonardo e nelle sue controllate per chi svolge mansioni presenti nel perimetro aziendale”.

Alta, secondo gli organzzatori l’adesione allo sciopero, che ha visto partecipare in solidarietà anche delegazioni da ABB, Fincantieri e Acciaierie d’Italia.

Tecnici e ingegneri della Leonardo, a Genova, hanno inoltre scioperato per rivendicare anche un maggiore salario e migliori condizioni per chi è meno tutelato e più frammentato a causa di appalti a basso costo.