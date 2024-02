Busalla (Genova) – Teloni di protezione strappati dalle intemperie o lavori in corso? A chiederselo i residenti della zona che si affaccia sulla Discarica della Birra e che hanno notato che la copertura della discarica sembra perdere i pezzi e segnalano l’anomalia per sapere se sono in corso interventi che spiegherebbero lo spostamento e la rimozione dei teloni o se, invece, si tratti di un effetto del maltempo o dell’usura inesorabile cui sono sottoposte le coperture del centro.

I Cittadini chiedono al Comune di Busalla e ai gestori della discarica di informare sula situazione e di verificare se le condizioni dei luoghi sono ancora tali da garantire la sicurezza o, nel caso di lavori in corso, di segnalare di che tipo di intervento si tratti.

La questione viene sollevata anche sui social con i Cittadini che chiedono di poter sapere a quanto ammontano i costi che tutti i comuni devono sostenere per la gestione della discarica dopo la sua chiusura e a chi compete la sorveglianza.

Quesiti anche sul quantitativo di percolato che fuoriesce dalle enormi montagne di rifiuti e sulla loro destinazione una volta raccolti dai mezzi