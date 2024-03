Genova – Un incidente che ha visto coinvolte una macchina e una moto si è verificato all’incrocio tra via Jori e via Brin nel quartiere di Certosa.

I due mezzi si sarebbero scontrati e ad avere la peggio, come spesso capita in queste occasioni, sarebbe stato l’uomo a bordo della moto, un 30enne per il quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero apparse gravi.

Indagini in corso per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche la polizia locale.