Genova – Città blindata per l’arrivo del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che oggi, alle 10, partecipano alla storica cerimonia dell’avvio dei lavori per il Tunnel Subportuale che dovrebbe stravolgere il traffico cittadino sino al punto da rendere inutile la strada Sopraelevata.

Il timore di contestazioni, contro i ministri ma anche contro la decisione di affidare ad Autostrade la realizzazione del progetto dopo il disastro del crollo di Ponte Morandi, alza la tensione ai massimi livelli anche per la “vetrina” che l’evento darebbe ad eventuali “incidenti”.

Dopo la cerimonia, blindatissima, nell’area di cantiere, in zona San Benigno, le autorità intervenute si sposteranno al palazzo della Prefettura, in via Roma, dove verrà siglato il protocollo di Legalità.

Alla cerimonia parteciperanno anche il viceministro Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza. Per Autostrade per l’Italia parteciperanno invece la presidente Elisabetta Oliveri e l’amministratore delegato Roberto Tomasi.