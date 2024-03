Genova – Fiabe e storie lette in lingua genovese (zeneise) per il laboratorio di lettura che si terrà questo pomeriggio, alle ore 16.30, presso il Circolo Arci di Granarolo, in via Bartolomeo Bianco. Un laboratorio studiato per i bambini dai 4 ai 10 anni.

L’ idea è quella di far riscoprire e conoscere il dialetto genovese, creando un’occasione di socialità tra bambini ma anche a livello intergenerazionale.

Sarà anche una occasione per buttare uno sguardo empatico alle varie lingue madri che oggi circondano i bambini nelle loro scuole multiculturali.

Dopo la lettura del famoso albo illustrato “Piccolo Blu, Piccolo Giallo” di Leo Lionni e della sua pregevole traduzione ” Turchinetto e Giänettin” , i bambini impareranno qualche parola e alcuni modi di dire genovesi confrontandoli con altri di diversi dialetti/ lingue di chi sarà presente e vorrà condividerli.

Seguirà un piccolo laboratorio creativo che lasci traccia materiale del momento. Consegna di attestato di partecipazione a tutti i partecipanti.

Merenda offerta a tutti i bambini e a tutte le bambine.