Genova – Protesteranno questa mattina in presidio, in via Francesco Pozzo, nel quartiere di Albaro gli ambientalisti beffati ieri mattina dopo la protesta pubblica tenuta presso scalinata Borghese,

Gli ambientalisti sono riusciti a fermare il taglio degli alberi secolari che svettano sulla scalinata e che, secondo il Comune sarebbero malati ma poi, appena i manifestanti se ne sono andati felici per aver impedito l’abbattimento, gli addetti al taglio sono tornati ed hanno fatto a pezzi i primi alberi.

Domani il taglio degli alberi secolari, che secondo i tecnici delle associazioni ambientaliste non presenterebbero segni esteriori di sofferenza, e nuova proteste di chi si oppone al taglio.

Andrea Agostini, del circolo nuova ecologia, ha denunciato che si tratta della prima volta in cui la promessa di sospendere i tagli è stata tradita in una sorta di “beffa”.