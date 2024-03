Genova – Un forte temporale, accompagnato la fulmini e tuoni, si sta abbattendo in questi minuti sulla città, accompagnato da forti precipitazioni.

Un temporale quasi “estivo” per la forza e intensità dei fulmini che scaricano a terra la loro potenza.

Sulla Liguria continuano a soffiare correnti fredde provenienti dalla zona atlantica e che continuano a portare condizioni di estrema instabilità con precipitazioni e altrettante schiarite.

Condizioni meteo che dovrebbero restare invariate per il resto della settimana se si esclude una pausa prevista per giovedì, con il ritorno temporaneo del sole.

Secondo le previsioni di Arpal il rapido passaggio di una perturbazione porta rovesci, temporali e possibili grandinate nella notte tra Martedì e Mercoledì.

Successive condizioni di instabilità residua con piogge sparse a Levante e ritorno del sole su tutta la regione nel pomeriggio di Mercoledì.

La parentesi di bel tempo sarà però breve, infatti già Venerdì turneranno nubi e piogge che ci accompagneranno anche nel fine settimana.