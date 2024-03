Sori (Genova) – Sono state ritrovate sane e salve a Framura, nello spezzino, Viola e Beatrice, le ragazzine scomparse da casa ieri dopo essersi recate a scuola.

I genitori sono già riusciti a raggiungerle e le riporteranno a casa appena sbrigate alcune formalità con le forze dell’ordine.

I genitori erano in apprensione perché sembra che le ragazzine abbiano trascorso almeno una notte fuori casa e non è ancora chiaro se abbiano dormito all’addiaccio, cosa piuttosto improbabile, o se invece qualcuno le abbia ospitate senza rendersi conto della gravità della situazione.

Un appello era apparso sulle pagine social di Sori con le foto delle ragazzine, le descrizioni degli indumenti indossati e la richiesta di informare subito le forze dell’ordine in caso di avvistamento.

E alcune segnalazioni di persone che avevano preso il treno in direzione La Spezia avevano fornito le prime indicazioni ma sarebbe stata una App installata sui telefonini delle minorenni ad aver condotto le forze dell’ordine sulla pista giusta.