Imperia – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio che nella notte ha distrutto una roulotte parcheggiata in via Felice Musso.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte quando alcuni passanti hanno notato le fiamme ed hanno chiamato il 112 allertando i vigili del fuoco.

I pompieri hanno raggiunto la zona e spento le fiamme ma ormai i danni erano ingenti e il mezzo praticamente distrutto.

In corso gli accertamenti e le indagini per accertare l’origine delle fiamme. Non si esclude al momento il gesto di un piromane. Fortunatamente la roulotte era vuota quando è divampato il rogo.