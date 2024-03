Lavagna (Genova) – I carabinieri hanno effettuato dei controlli nell’area boschiva collinare di Lavagna a seguito delle segnalazioni di molti cittadini a proposito di un via vai “sospetto” di persone, soprattutto giovani, dall’aria piuttosto sospetta.

Le verifiche compiute sul posto, anche con il supporto delle unità cinofile, ha portato a scoprire che alcuni spacciatori avevano costruito vere e proprie baracche per nascondersi e vendere droga a giovani che spesso si fermavano per consumarle.

La droga era nascosta sotto terra, nei pressi dei luoghi dove avveniva lo spaccio.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, insieme a pattuglie di Chiavari e Santa Margherita Ligure, con l’ausilio di personale del battaglione carabinieri Liguria e dei militari di Pronto Intervento del Reparto Operativo di Genova hanno effettuato i controlli all’alba eliminando gli accampamenti di fortuna e hanno trovato, anche grazie all’utilizzo delle unità cinofile antidroga dei carabinieri, alcuni panetti di hashish custoditi in involucri nascosti nel terreno.