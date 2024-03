C’era anche un team genovese a Piacenza dove si è svolta la prima edizione italiana della FIRST® TECH Challenge, competizione in cui team composti da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni si sfidano nella costruzione di robot applicando i principi dell’ingegneria.

La squadra genovese, l’unica della Liguria, è quella degli iBot era composta da 2 ragazze e 5 ragazzi dai 15 ai 18 anni di diverse scuole superiori.

Il team degli iBot ha lavorato da ottobre ideando costruendo e programmando un robot per la competizione.

Durante l’evento, una trentina di team,, provenienti da tutto il mondo oltre a cimentarsi nelle varie sfide fra robot, hanno spiegato alla Giuria, rigorosamente in inglese, le strategie e le scelte tecniche in merito al funzionamento dei loro robot.

La competizione prevede missioni sul campo di gara e squadre che costruiscono i robot per compierle. La gara si svolge in coppia: due squadre contro due squadre.

Il tempo a disposizione è di due minuti e mezzo. La parte fondante del programma è che le squadre debbano collaborare anche con gli avversari sul campo.

Gli iBot sono un gruppo di appassionati di tecnologia, la loro avventura nasce a Genova nel 2015, quando alcuni ragazzi si affacciano al mondo della robotica partecipando alla FLL (FIRST® LEGO® League), una competizione internazionale di scienza e robotica per ragazzi dai 9 ai 16 anni,

Giocando i ragazzi hanno sviluppato competenze tecniche, quali programmazione, disegno e stampa 3D, problem solving, utilizzo di PC, Arduino e Raspberry, oltre ad ideare, sviluppare e presentare progetti tecnici.

Alcuni genitori ed i componenti più grandi, si sono trasformati in coach e sono felici di condividere con altri le proprie esperienze. Da settembre la loro sede è in via Bartolomeo Bosco 14.