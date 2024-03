Coreglia Ligure (Genova) – Una nuova frana ha colpito il territorio della nostra regione. Lo smontamento in questione si è verificato questa mattina nel territorio comunale di Coreglia Ligure, nello specifico lungo la strada che porta alla frazione di Canevale.

Sono circa 40 le persone che sono rimaste isolate. Già lo scorso febbraio una frana aveva obbligato a procedere alla chiusura dell’altra strada che si può percorrere per giungere la frazione, che dopo quella di questa mattina risulta completamente isolata. Gli abitanti possono scendere a fondovalle soltanto percorrendo i sentieri pedonali.

Al lavoro i tecnici per capire l’identità dei danni e cercare di riportare quanto prima la situazione alla normalità. In accordo tra il comune di Coreglia e la Croce Rossa, è stato predisposto un mezzo di soccorso oltre la chiusura della strada per garantire il soccorso a tutta la popolazione.