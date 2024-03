Genova – Nel corso della serata di ieri, un uomo è stato arrestato per aver tentato di rapinare un supermercato situato in via Cairoli. Il malvivente ha fatto il suo ingresso nel negozio, ha spintonato la cassiera e ha cercato di prelevare dei contanti, senza riuscire però ad aprire la cassa.

Le urla delle persone che si trovavano all’interno del supermercato hanno allertato alcuni agenti della polizia locale che passavano da quelle parti. A quel punto è arrivato l’intervento, al quale ha partecipato anche un carabiniere fuori servizio che ha assistito alla scena.

Il malvivente, che si era introdotto indossando il casco, degli occhiali da sole e una mascherina per non farsi riconoscere, è stato successivamente arrestato e condotto al carcere di Marassi.