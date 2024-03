Beverino (La Spezia) – È stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia la viabilità sull’Aurelia, nel Comune di Beverino, nel tratto interessato dalla caduta di alberi. L’evento, causato dal maltempo dei giorni scorsi, aveva richiesto l’attivazione del senso unico alternato per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del versante. Confermata quindi secondo le tempistiche comunicate da Anas a Regione Ligurie la totale riapertura della carreggiata.

Sempre Anas fa sapere che nella mattinata di domani verrà eliminato il senso unico alternato anche sull’Aurelia (chilometro 507) in località Mulinetti, nel Comune di Recco, dove si era verificato un analogo evento di caduta alberi per maltempo.