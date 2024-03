Ronco Scrivia (Genova) – Si è sentito male sul treno regionale partito dalla stazione di Genova Principe ed era diretto a Torino il 60enne trovato agonizzante all’arrivo alla stazione di Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese.

Il convoglio è stato fermato e sono accorsi i soccorritori della Croce Rossa ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, probabilmente è stato stroncato da un infarto.

Il treno è rimasto a lungo fermo nella stazione, prima per consentire i soccorsi e poi in attesa dell’arrivo della polizia mortuaria e dell’autorizzazione del magistrato alla rimozione del cadavere che è stato trasferito in obitorio per gli esami del caso.

Probabilmente sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

Il tragico malore è avvenuto poco prima delle 19 e il convoglio è ripartito per Torino solo dopo quando le forze dell’ordine hanno autorizzato la ripartenza.