Genova – Macchine obliteratrici guaste e con l’orario sbagliato sugli autobus dell’AMT e viaggiatori multati ugualmente. Si moltiplicano le segnalazioni di utenti delle linee metropolitane che denunciano di essere stati multati dopo aver obliterato correttamente il biglietto perchè la macchina dava un orario “sbagliato” sui biglietti inseriti.

Al passaggio da un bus ad un altro, infatti, cessa la possibilità di dimostrare il guasto e spesso i controllori sanzionano ugualmente, nonostante le repliche degli utenti.

Una segnalazione è arrivata ad esempio dalla linea linea 14 con un utente che viaggiava sul bus con matricola 9347 direzione Brignole.

Secondo la segnalazione le obliteratrici di bordo segnavano data ed orario sbagliato e l’utente si è accorto del problema quando ormai era sceso dal mezzo.

Dopo aver chiesto indicazioni al conducente del nuovo bus si è sentito rispondere che era necessario comunque timbrare un altro biglietto per non incorrere nella sanzione in caso di controllo.

Alcuni consigliano di riportare con una penna l’ora e la data corretta e il numero di matricola dell’autobus ma anche in questo caso non è “sicuro” il passaggio indenne alla verifica del controllore.