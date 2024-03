Santa Margherita (Genova) – Dopo esser passato con il semaforo rosso, un giovane di 19 anni si è schiantato contro un’auto dei carabinieri che procedeva dal senso opposto. E’ quanto accaduto a Santa Margherita.

Dai controlli successivi all’incidente è emerso come il 19enne avesse un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito e come il mezzo sul quale stava viaggiando risultasse rubato a Rapallo. Nello scontro sono rimasti lievemente feriti un carabiniere o lo stesso guidatore della moto.

Il 19enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e per ricettazione.