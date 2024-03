Alassio (Savona) – Verranno celebrati domani, sabato 16 marzo, i funerali di Simone Rossi, l’ex assessore della cittadina rivierasca deceduto nell’incidente di montagna avvenuto nella zona di Molini di Triora, durante una escursione di sci-alpinismo.

La cittadina di Alassio sarà in lutto cittadino a seguito della decisione del sindaco Marco Melgrati.

La cerimonia funebre si terra alle 10 nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Stellanello.

Le bandiere del Comune saranno a mezz’asta e il Comune parteciperà alle Esequie con il Gonfalone cittadino.

Come stabilito dal Decreto n. 3 del 15 marzo 2024 del Comune di Alassio, i servizi pubblici non subiranno modifiche nei propri orari di apertura; locali commerciali, esercizi pubblici e manifestazioni in programma potranno proseguire la propria regolare attività, con la motivazione che si ritiene tale scelta più coerente con le attività sempre portate avanti da Simone Rossi per la sua Città, nell’ambito dei ruoli istituzionali che ha ricoperto e per il suo impegno costante nelle associazioni locali, a partire da quelle sportive, che l’hanno portato a occuparsi in prima persona di numerose manifestazioni.

Il Sindaco invita la cittadinanza, i titolari di attività commerciali, i pubblici esercenti e tutto il tessuto cittadino a osservare un minuto di silenzio alle ore 10 del giorno 16 marzo in tutto il territorio comunale e, in generale, a porre in essere comportamenti che corrispondano allo spirito del lutto cittadino.

Nel prossimo Consiglio Comunale sarà altresì osservato un minuto di silenzio