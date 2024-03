Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato trasferito in codice rosso, le condizioni del 20enne che ha riportato gravi lesioni sciando fuori pista e andando a sbattere contro un albero.

Il ragazzo stava percorrendo un tratto molto inclinato e non segnalato quando ha improvvisamente perso il controllo degli sci schiantandosi a forte velocità contro un albero.

Il giovane ha perso conoscenza e gli amici hanno subito chiamato i soccorsi del 118 che ha inviato l’elisoccorso.

L’elicottero Drago VF 152 ha raggiunto Santo Stefano d’Aveto ed ha caricato lo sciatore trasportandolo in sicurezza e nel più breve tempo possibile all’ospedale genovese dove è stato subito ricoverato.

Gli esami medici in corso stabiliranno la gravità delle lesioni.

Ancora una volta gli esperti ricordano la pericolosità dello sci fuoripista e la necessità di conoscere molto bene i percorsi e farsi accompagnare da guide esperte. Solo pochi giorni fa uno sci alpinista è deceduto a seguito di una valanga nell’imperiese ed anche lui percorreva un tratto fuoripista.