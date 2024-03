Londra (Inghilterra) – La principessa Kate Middleton ha un cancro. L’annuncio choc a sorpresa dopo i misteri e i gossip dei giorni scorsi e la moglie del principe William futuro Re d’Inghilterra ha rivelato con un video di avere il cancro e di averlo scoperto dopo l’operazione all’addome che l’ha tenuta lontana dalla ribalta per diversi giorni facendo nascere sospetti e pettegolezzi che oggi sono stati confermati.

E’ stata la principessa in persona a registrare il video con cui lo staff della casa reale ha diffuso la notizia, probabilmente prima che qualche Tabloid decidesse di uscire con la notizia che, nell’ambiente, circolava già da qualche giorno e che probabilmente era contenuta nella cartella clinica che sarebbe stata oggetto di “consultazioni non autorizzate” da parte di personale medico dell’ospedale dove Kate era ricoverata.

Ecco cosa ha detto Kate Middleton nel video ufficiale:

“Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare personalmente per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno per la vostra comprensione durante la mia convalescenza. Sono stati due mesi molto duri per tutta la nostra famiglia ma il nostro team medico è stato fantastico. Si sono occupati di me e sono molto grata.

A gennaio ho avuto un’operazione molto importante a Londra e in quel momento non si era pensato al cancro.

L’operazione è andata bene ma in seguito i test hanno dimostrato che c’era presenza di cancro.

Il mio team medico quindi ha suggerito di un ciclo di chemioterapia che ho appena iniziato in via preventiva.

Naturalmente questo è stato un grande shock io e William abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per gestire questa cosa in maniera privata per la nostra giovane famiglia.

Come potrete immaginare c’è voluto del tempo. C’è voluto del tempo per recuperare e per iniziare le cure ma soprattutto c’è voluto del tempo perché riuscissimo a spiegare tutto a George Charlotte e Louis in modo che è appropriato per loro e per rassicurarli che io starò bene.

Come ho detto anche a loro, sto bene. Sono ogni giorno più forte e mi concentro sulle cose che mi aiuteranno a guarire il corpo, la mente e lo spirito, e avere William dalla mia parte una grande fonte di conforto e di rassicurazione così come lo è l’amore il sostegno e la gentilezza che molti di voi mi hanno dimostrato.

E’ stato molto importante e speriamo che potrete capire che come famiglia adesso abbiamo bisogno di tempo spazio e privacy mentre porterò a termine le mie cure.

Il mio lavoro mi ha dato sempre tanta gioia e sono impaziente ritornare quando potrò ma adesso devo concentrarmi sul recupero.

Sto pensando in questo momento anche a tutti coloro le cui vite sono state impattate dal cancro a tutti coloro che affrontano questa malattia in qualunque forma non perdete la fede nella speranza. Non siete soli”