Genova – Ha preso fuoco per cause ancora da accertare il camion che questa mattina, poco dopo le 7, è stato distrutto dalle fiamme mentre viaggiava l’autostrada A7 Genova – Milano in direzione Genova.

Le fiamme si sono sprigionate nella parte del rimorchio all’altezza del km 115, tra Busalla e Bolzaneto e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze sia da Busalla che da Bolzaneto, con l’appoggio di una autobotte dalla sede centrale.

Il camion trasportava fusti di birra e materiale da palestra, di cui hanno preso fuoco gli involucri.

Nessuna persona è rimasta ferita.