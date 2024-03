Sestri Levante (Genova) – Ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa sul metallo il marittimo vittima questo pomeriggio di un grave incidente sul lavoro.

L’uomo era imbarcato sul rimorchiatore che si stava occupando della grande chiatta Atlantide presso lo scalo mare della Fincantieri, a Riva Trigoso, quando ha perso l’equilibrio forse per un movimento improvviso dell’imbarcazione ed è caduto pesantemente a terra battendo la testa sul metallo.

I colleghi di lavoro sono subito intervenuti per soccorrerlo e per tamponare una brutta ferita al capo che provocava un intenso sanguinamento.

Il marinaio 50enne è stato soccorso e trasferito a terra per poi essere trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Lavagna dove è stato ricoverato in osservazione.

I primi esami sembrano aver escluso lesioni gravi.

Indagini in corso per accertare le circostanze dell’incidente ed eventuali responsabilità per norme di sicurezza non rispettate.