Genova – Allagamenti anche nella zona di Sampierdarena, Cornigliano e Campi con la chiusura del sottopasso sotto il ponte di Cornigliano e la rotonda che dalla strada Guido Rossa conduce a via San Giovanni d’Acri a Cornigliano.

Roventi polemiche e proteste per il ripersi ormai costante di questi episodi anche in presenza di precipitazioni non certo eccezionali.

Intorno alle 2 allagamenti anche in via della Superba e via Tea Benedetti e automobilisti costretti a lunghe deviazioni che si segnalano anche questa mattina.