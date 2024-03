Noli (Savona) – Statale Aurelia nuovamente chiusa, a Capo Noli, per una frana messa in movimento dalla nuova ondata di maltempo che ha interessato la Liguria.

Un grosso masso si è staccato dalle pareti di roccia scivolando sino a cadere sulla carreggiata, all’altezza dell’hotel Aurelia. Fortunatamente al momento del cedimento, intorno alle 4 di notte, non passava nessuno sulla strada.

Immediata la chiusura della statale Aurelia e l’attivazione del consueto iter per le bonifiche.

Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici Anas oltre alle forze dell’ordine e si lavora per riaprire la strada almeno a senso unico alternato. Pesanti le ripercussioni sul traffico e si pensa all’imminente Pasqua e Pasquetta con l’afflusso di turisti