Genova – Resta ancora chiusa la statale 45 nel comune di Bargagli, colpita ieri da una grossa frana che ha interrotto le comunicazioni con l’entroterra dalla località La Presa e che ha di fatto isolato i paesi di Viganego, Cisiano e Terrusso. Circa 40 persone che possono raggiungere ed allontanarsi da casa solo percorrendo una mulattiera che negli ultimi anni non ha visto molta manutenzione.

Dai controlli è emersa una situazione più delicata del previsto, anche perché il terreno è impregnato d’acqua e le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono buone

Il versante è crollato coinvolgendo prima la comunale per Viganego per poi riversarsi sulla sottostante statale 45.

La chiusura durerà almeno qualche giorno, certamente sino a dopo Pasqua e Pasquetta.