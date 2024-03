Noli (Savona) – Riaperta ieri sera, intorno alle 19, la statale Aurelia chiusa per una frana nella giornata di ieri.

I grossi massi che si sono staccati dalla parete sono stati rimossi e i tecnici hanno verificato la stabilità del costone autorizzando la riapertura a senso unico alternato per consentire un’area di sicurezza per eventuali altri cedimenti di minore portata.

La strada riaperta eviterà i disagi più grandi, con il blocco della circolazione stradale extra autostradale in un periodo delle partenze di Pasqua.

I disagi comunque ci saranno visto che la riapertura non è totale.